Winterspiele in Peking : Goldfavorit Nörl stürzt: Nächstes Debakel für Snowboarder

Lange wehrt sich Martin Nörl gegen seine Favoritenrolle bei Olympia. Zurecht, wie sich nun zeigt. Viel Druck, ein schlechter Start und etwas Pech lassen die Medaillenträume früh platzen. Am Ende triumphiert ein Österreicher.

Einsam und gemächlich trudelte Snowboarder Martin Nörl nach Startpatzer und Sturzpech in das Ziel im Genting Snow Park. Seine drei Kontrahenten im Viertelfinale des olympischen Boardercross-Wettbewerbs warteten dort bereits. „Die Enttäuschung ist schon groß. Wenn man in einer Favoritenrolle nach China fährt, will man auch performen“, sagte Nörl nach s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.