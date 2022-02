Chinesische Tennisspielerin : Gemeinsames Abendessen: IOC-Chef Bach trifft Peng Shuai

In Peking ist es zu einem Treffen zwischen Peng Shuai und IOC-Chef Thomas Bach gekommen. In einem Interview äußert sich die chinesische Tennisspielerin erneut zu ihrem Fall, der seit Monaten für Schlagzeilen sorgt. Auf die Tennistour wird sie nicht zurückkehren.

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat während der Olympischen Winterspiele in Peking IOC-Präsident Thomas Bach getroffen und in einem Interview erneut einen sexuellen Übergriff durch einen chinesischen Spitzenpolitiker bestritten. Sie habe mit dem Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Samstag zu Abend gegessen, sagte die 36-Jährige ...

