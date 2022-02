Winterspiele in Peking : Erste Chance für Biathletin Preuß: „Lasse mich überraschen“

57 Tage nach ihrem bisher letzten Wettkampf beginnen die Olympischen Winterspiele auch für Franziska Preuß. Die Biathletin konnte zum Auftakt nur zusehen. Es wartet ausgerechnet das schwerste Rennen.

Olympia-Gold? Oder zumindest eine Medaille? Für Franziska Preuß sind diese Themen gerade ziemlich weit weg. „Ich wäre natürlich gerne mit anderen Erwartungen hierher gefahren, aber aktuell muss ich es einfach so nehmen, wie es kommt“, sagte die Biathletin in China. Als größte deutsche Medaillen-Hoffnung war die 27-Jährige in den Olympia-Winter gestart...

