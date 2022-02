Olympische Winterspiele : Chinas Schönrechner: Sportstätten als Milliardengräber

China hat günstige Spiele versprochen. Offiziell gibt man die Kosten mit gut vier Milliarden Euro an, Experten gehen vom Zehnfachen aus. Fakt ist: Vielen Sportstätten droht eine triste Zukunft.

In wenigen Tagen wird IOC-Präsident Thomas Bach die Winterspiele von Peking pflichtbewusst mit großen Worten loben. So ist es guter Brauch am Ende des 16 Tage währenden Spektakels auf Schnee und Eis, für Kritik ist in der Bilanz meist kein Platz. Dabei droht beim Olympia-Gastgeber nach dem Ende der Spiele ein ziemliches Trauerspiel. Einige der durchaus...

