Eishockey : Bundestrainer Sturm zu Olympia: «Ziel ist Zwischenrunde»

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm will beim Olympia-Comeback der deutschen Nationalmannschaft die Außenreiterrolle nutzen.

von dpa

23. Januar 2018, 11:59 Uhr

«Unser Ziel ist die Zwischenrunde. Dafür müssen wir drei oder vier Punkte erreichen - das wäre ein toller Erfolg», sagte der 39-Jährige in einem Interview des «Straubinger Tagblatt». «Es ist ja schon ein schöner Erfolg, dass wir überhaupt dabei sind. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen.»

Deutschlands Männer sind erstmals seit 2010 wieder für die Winterspiele qualifiziert, in der Vorrundengruppe der Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) treffen sie auf Finnland, Schweden und Norwegen. Da die NHL sich erstmals seit 1998 geweigert hatte, die Saison für Olympia zu unterbrechen, muss Sturm in Südkorea auch auf die sieben deutschen Nordamerika-Profis verzichten. Deutschlands Frauenteam ist in diesem Jahr nicht qualifiziert.

Sturm ist im dritten Jahr Bundestrainer, sein Fazit fällt «sehr positiv» aus. «Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es gab fast nur schöne Momente», sagte Sturm. «Mein Start mit dem Deutschland-Cup, die Weltmeisterschaft in Russland, die Heim-WM, die Olympia-Qualifikation.» Man halte zusammen, nur so könne man Erfolge feiern.

Mit Blick auf eine Vertragsverlängerung äußerte Sturm sein Interesse an der Zusammenarbeit. «Wir arbeiten daran. Das Gute ist, dass der Verband und auch ich weiter zusammenarbeiten wollen. Es muss aber auch passen, und auch die eine oder andere Änderung kommen. Wir sind auf einem guten Weg», sagte der langjährige NHL-Profi. «Ob es bald klappt oder später oder vielleicht auch nicht, das muss man abwarten. Da bin ich ganz locker.»