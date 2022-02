Skeleton : Belgierin Meylemans nach Corona-Odyssee im olympischen Dorf

Die bei ihrer Ankunft positiv auf Corona getestete Skeletonfahrerin Kim Meylemans ist nach einem aufwühlenden Tag doch ins olympische Dorf nach Yanqing gebracht worden. Das teilte das Nationale Olympische Komitee Belgiens mit.

Zuvor hatte ein Video der Athletin auf Instagram für Aufsehen gesorgt, als sie unter Tränen von ihren Erfahrungen in China berichtet hatte. Meylemans war nach ihrer Ankunft in Peking positiv getestet worden. Nach einem negativen war ein dritter Test wieder positiv, woraufhin sie in ein Quarantäne-Hotel kam. Nachdem sie am Mittwoch diese Unterbringung v...

