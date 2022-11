Schlusspfiff: Die Schönberger Marcus Steinwarth, Jörg Hahnel, Maurice Eusterfeldhaus, Daniel Halke, Leon Dippert und Florian Esdorf (v.r.) freuen sich am 4. September 2016 über den 2:1-Sieg gegen Energie Cottbus. Foto: Hans Taken up-down up-down Schönberg Das machen die Ex-Regionalliga-Kicker des FC Schönberg 95 heute Von Hans-Georg Taken | 17.11.2022, 14:00 Uhr

Zwei Jahre lang spielte der FC Schönberg 95 in der vierthöchsten Fußball-Liga. Dann kam das Aus, weil es finanziell haperte. Doch was machen eigentlich die Kicker, die in der Saison 2016/2017 noch in der Regionalliga Nordost gegen Cottbus, Jena oder BFC Dynamo gewannen heute?