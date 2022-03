Im Falle, dass eines der Teams aus dem Gestüt Redefin gewinnt, würde der 1000-Euro-Sieger-Scheck von der SVZ an den Landesverband für Reiten, Fahren und Voltigieren in Mecklenburg-Vorpommern gespendet werden. „Die Kinder und Jugendlichen haben am meisten unter Corona und den damit verbundenen Wettbewerbs-Einschränkungen zurückstecken müssen, während die Profis weiterhin ihrem Sport nachgehen durften“, so Stelljes.

Das Landgestüt hat bereits Werbetafeln aufgestellt. Darauf zu sehen: Die Staffelläufer der SVZ. Foto: Fabrice Hermann

Kirsten Stelljes war früher einmal Leistungsschwimmerin, ist heute noch begeisterte Kraftsportlerin und will in diesem Jahr auch dem Pferdesport wieder intensiver nachgehen. Viel Sport, da überlässt sie das Laufen im April lieber den anderen.