Olympia : „Wie im Film“: Turner Dauser gewinnt Silber am Barren

Lukas Dauser feiert bei den Olympischen Spielen in Tokio den größten Erfolg seiner Karriere. Neun Jahre nach Marcel Nguyen gewinnt der 28-Jährige auch Silber.

Koto City | Lukas Dauser kletterte mit der deutschen Fahne in der Hand auf den Barren und stellte sich jubelnd auf die beiden Holme. Mit einer exzellenten Vorführung hat der Unterhachinger am Montag zum Abschluss der Turn-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio sensationell die Silbermedaille gewonnen und schrie schon direkt nach dem Abgang seine Freu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.