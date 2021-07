Eigentümliche Momente : Kondom-Topf für Olympia-Sportler: Dieses Jahr ist alles anders

Die Olympischen Spiele haben immer wieder Kuriositäten hervorgebracht. Vom Sackhüpfen als Sportdisziplin, über Athleten auf Datingportalen, bis zur Ausgabe von Kondomen – wir blicken auf amüsante Olympia-Erinnerungen.

Tokio | Es dauert nicht mehr lange, dann beginnen die Olympischen Spiele: Am 23. Juli erreicht das olympische Feuer Tokio und der Wettkampf beginnt. Die ersten Athleten der insgesamt 18.000 Teilnehmer sind vor zwei Tagen ins Olympische Dorf eingezogen, deutsche Sportler werden voraussichtlich am Samstag einziehen. Zeremonien wie in den vergangenen Jahren, ...

