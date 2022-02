Gruß von Olympia 8 : Von Spiegeleiern und Dumplings

Der Schweriner Nils Kaben ist für das ZDF bei den Olympischen Winterspielen in und um Peking unterwegs. Für uns schildert er täglich seine Eindrücke.

Peking | Der Mensch muss essen, erst recht, wenn es draußen kalt ist. Hier in China geht das normalerweise ganz wunderbar. Wir durften das 2008 zu den Sommerspielen in aller Ausführlichkeit erleben. Jetzt ist die Lage ziemlich vertrackt. Sie wissen, die Olympia-Blase, man darf ja nirgendwohin hin. Bleiben nur das Hotel und das jeweilige Medienzentrum an der...

