Rassistischer Ausbruch von Moster : „Und wenn es keiner gehört hätte?“: Auch der DOSB steht nicht gut da

Während Patrick Moster die Heimreise angetreten hat, wird in Tokio diskutiert, wie mit dem Skandal um den Radsport-Direktor umgegangen wurde.

Tokio | Im Einzelzeitfahren der Männer bezeichnete Moster zwei Fahrer aus Algerien und Eritrea als „Kameltreiber“. Zunächst hatte der DOSB zum allgemeinen Unverständnis an Moster festgehalten. Der Funktionär entschuldigte sich zwar in einem Interview, wollte aber keine persönlichen Konsequenzen ziehen. „Ich denke, dass ich an den Bahnradwettbewerben teilne...

