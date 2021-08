Olympia-Aus für Timanowskaja : Sprinterin aus Belarus wird fast entführt – jetzt erhält sie Asyl in Polen

Die belarussische Olympia-Läuferin Kristina Timanowskaja kritisiert die Sportfunktionäre ihres Landes und wird fast aus Tokio entführt. Die Sportlerin bittet um Asyl in Europa.

Tokio | Auf der Flucht vor dem Zorn des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko endete der olympische Alptraum von Kristina Timanowskaja in der polnischen Botschaft in Tokio. Einer laut der Opposition ihres Landes drohenden Entführung aus Japan entkommen, erhielt die Sprinterin am Montag in Polens Vertretung ein humanitäres Visum. Zuvor hatte die ...

