Olympia-Überraschung : Slalomkanutin Ricarda Funk holt erste Gold-Medaille für Deutschland

Slalomkanutin Ricarda Funk hat bei den olympischen Spielen die erste Gold-Medaille für das deutsche Team geholt.

Tokio | Slalomkanutin Ricarda Funk hat für die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gesorgt. Die 29-Jährige aus Bad Kreuznach holte sich am Dienstag den Sieg im 25-Stangen-Parcours vor der Spanierin Maialen Chourraut und Jessica Fox aus Australien. Mehr in Kürze. ...

