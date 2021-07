Olympia : Ricarda Funk: Slalomkanutin kämpft sich mit Wehmut durch Wellen und Walzen

Die Kajakfahrerin Ricarda Funk behält im olympischen Wildwasserkanal die Nerven und fährt zum ersten Gold für die deutsche Mannschaft. Doch wegen zwei Ereignissen ist ihre Stimmung eine Mischung aus großer Freude und Wehmut.

Tokio | Und plötzlich war da in all dem Jubel ein Moment der Stille. Ob sie noch oft an Stefan Henze denken müsse, ihren ehemaligen Trainer, wurde Ricarda Funk gefragt. Während der Sommerspiele 2016 in Rio war Henze bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Funk, Goldmedaille um den Hals und Blumenstrauß in der Hand, schossen die Tränen in die Augen. Es dauer...

