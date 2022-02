Gruss von Olympia 4 : Freiwillige Freiwillige

Der Schweriner Nils Kaben ist für das ZDF bei den Olympischen Winterspielen in und um Peking unterwegs. Für uns schildert er täglich seine Eindrücke.

Peking | Nirgendwo auf der Welt könnten Olympische Spiele stattfinden, gäbe es nicht jedes Mal zehntausende freiwillige Helfer. Die stehen an allen möglichen Eingängen und an Haltestellen und erkennen den suchenden Blick des Fremden, weisen dem dankbaren Gast den Weg zum nächsten Bus oder zum für ihn vorgesehenen Eingang, oft lächeln sie auch nur. In Peking is...

