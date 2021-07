Vorbereitung in Tokio : DFB bricht Olympa-Test ab – Rassismus-Attacke gegen Torunarigha

Wegen einer rassistischen Attacke verließ die deutsche Olympia-Mannschaft bei einem Fußball-Testspiel in Japan vorzeitig das Feld.

Wakayama | Die Generalprobe der deutschen Olympia-Fußballer für die Sommerspiele in Tokio ist fünf Minuten vor Ende vorzeitig abgebrochen worden. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds wurde Verteidiger Jordan Torunarigha in der Partie gegen Honduras am Samstag in Wakayama rassistisch beleidigt, die deutsche Mannschaft verließ gemeinsam beim Stand von 1:1 das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.