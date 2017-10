2. Fußball-Bundesliga : Nürnberg nach 2:1-Sieg weiter Dritter - Heimpleite für FCK

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Die Franken bezwangen Dynamo Dresden durch den Siegtreffer von Cedric Teuchert 2:1 (1:0) und verteidigten mit nun 22 Punkten hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (28) und Holstein Kiel (25) Rang drei. Im Abstiegskampf hat der MSV Duisburg beim Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern durch den Treffer von Dustin Bomheuer einen wichtigen 1:0-Sieg geschafft und Jahn Regensburg in der Tabelle überflügelt. Die Oberpfälzer verloren trotz langer Überzahl bei Erzgebirge Aue mit 0:1.

Die großen Verlierer im Kampf um den Klassenerhalt sind neben Kaiserslautern Greuther Fürth und der 1. FC Heidenheim. «Jedem sollte der Ernst der Situation klar sein», sagte Fürths Abwehrspieler Maximilian Wittek nach der 1:3-Niederlage bei Union Berlin. Nicht viel besser läuft es für die seit fünf Spielen sieglosen Heidenheimer, die in Ingolstadt 0:3 unterlagen. Der Bundesligaabsteiger hingegen konnte sich mit dem Sieg und dem dritten Spiel in Serie ohne Niederlage ein wenig befreien. Umjubelt war das Comeback von Moritz Hartmann nach zehn Monaten Verletzungspause. «Der Sieg war extrem wichtig, damit wir etwas vorwärtskommen in der Tabelle», sagte Ingolstadts Torjäger.

Nach der dritten Auswärtsniederlage in Serie wird die Situation für den VfL Bochum unter Interimstrainer Jens Rasiejewski immer kritischer. Beim 0:1 in Braunschweig zeigte die Revierelf aber eine ansehnliche Leistung. «Es ist absolut ärgerlich, dass wir ein gutes Spiel machen, aber am Ende mit leeren Händen nach Hause fahren», meinte Bochums Abwehrspieler Maxim Leitsch.

An der Tabellenspitze unterstrich Fortuna Düsseldorf seine Ausnahmestellung in der Liga. Mit dem neunten Sieg aus dem elften Spiel marschieren die Rheinländer souverän voran. «Was wir im Moment Woche für Woche auf den Platz bringen, das ist schon aller Ehren wert», befand Kapitän Oliver Fink nach dem 1:0-Erfolg gegen den mittlerweile schon seit fünf Spielen sieglosen Bundesligaabsteiger Darmstadt 98. Den Siegtreffer für die Düsseldorfer, die am Dienstag im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach treffen, erzielte der Belgier Benito Raman.

Überraschend stabil hält sich Aufsteiger Holstein Kiel auf Rang zwei. Den vierten Sieg in Serie sicherten die Torschützen Marvin Duksch und Steven Lewerenz zum 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Auch Trainer Markus Anfang kann kaum glauben wie stark seine Mannschaft derzeit spielt. «Es ist wirklich nicht normal, was gerade abläuft. Großer Respekt.»