NBA-Superstar : Nowitzki zur Reservistenrolle: Trinke «einen Kaffee mehr»

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki nimmt seine neue Rolle als Reservist bei den Dallas Mavericks mit viel Humor. Dass er in seiner 21. Saison in der NBA nicht mehr automatisch in der Startformation der Texaner gesetzt ist, stört den 40-Jährigen nicht.

von dpa

22. September 2018, 09:32 Uhr

Allerdings müsse er sich erst daran gewöhnen, künftig von der Bank ins Spiel zu kommen und sofort 100 Prozent zu geben. «Ich brauche normalerweise immer ein bisschen. Vielleicht trinke ich vorher einen Kaffee mehr und bin dann immer gleich bereit», sagte Nowitzki.

Trainer Rick Carlisle hatte angekündigt, dass der Würzburger nach 20 Jahren keinen Stammplatz mehr sicher hat und in der am 17. Oktober beginnenden Spielzeit eine neue Rolle bekommt. Die künftige Startformation des NBA-Meisters von 2011 dürfte nach einigen personellen Wechseln im Sommer aus Dennis Smith Jr, Harrison Barnes, Wesley Matthews, Luka Doncic und DeAndre Jordan bestehen.

«Wenn ich von der Bank komme, sollten wir ein Fahrrad-Ergometer und ein paar Physiotherapeuten da haben - und dann wird alles gut. Es wird sicher ein bisschen anders, aber ich bin jetzt 40 Jahre alt», sagte Nowitzki beim offiziellen Medientag der Mavs und ergänzte: «Mit meiner Erfahrung kann ich mich an so ziemlich alles anpassen.»