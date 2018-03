NBA : Nowitzki verliert mit Dallas gegen Utah - Schröder pausiert

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich den Utah Jazz mit 112:119 (58:65) geschlagen geben.

von dpa

23. März 2018, 07:47 Uhr

Der 39-jährige Würzburger verwandelte nur zwei seiner sechs Wurfversuche im Spiel und hatte am Ende vier Zähler auf dem Konto. Landsmann Maxi Kleber erzielte neun Punkte. Der Topscorer im Spiel war Utahs Donovan Mitchell mit 26 Punkten. Mit 22 Siegen und 50 Niederlagen befinden sich die Mavericks auf dem drittletzten Platz in der Western Conference.

Ohne Jungstar Dennis Schröder kassierten die Atlanta Hawks ebenfalls eine Niederlage. Das Team aus Georgia unterlag auswärts gegen die Sacramento Kings 90:105 (44:49). Der 24-jährige Braunschweiger erhielt nach seiner 41-Punkte-Galavorstellung am Dienstag gegen die Utah Jazz eine Verschnaufpause. Die Hawks belegen mit 21 Siegen und 51 Niederlagen weiterhin den letzten Platz in der Eastern Conference.

Das Spiel in der kalifornischen Hauptstadt wurde jedoch von «Black Lives Matter» Protesten überschattet, nachdem am Sonntag ein unbewaffneter 22-jähriger Schwarzer in Sacramento von Polizisten mit 20 Schüssen getötet worden war.