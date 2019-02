NBA : Niederlage für Dallas und Nowitzki - Führung verspielt

Der leichte Aufwärtstrend der Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki ist vorerst gestoppt. Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen kassierten die Texaner mit 89:93 (49:45) eine unnötige Niederlage bei den Detroit Pistons.

von dpa

01. Februar 2019, 07:22 Uhr

Die Mavs lagen zeitweise schon mit 14 Punkten in Führung, gaben den möglichen Erfolg im letzten Viertel aber aus der Hand. Nowitzki erzielte sieben Punkte in 13 Minuten, Teamkollege Maxi Kleber kam auf vier Zähler und acht Rebounds. Dallas liegt weiterhin deutlich hinter den Playoff-Rängen in der Western Conference.