Verwirrung um Aussage : Niederländischer Bondscoach Advocaat: Rücktritt oder nicht?

vergrößern 1 von 1 Foto: Joel Marklund 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 12:58 Uhr

Er werde sich erst am kommenden Dienstag zu seiner Zukunft bei Oranje äußern, sagte der 70-Jährige in Aberdeen niederländischen Reportern. Dort treffen die Niederlande am Abend in einem Testspiel auf Schottland.

Für den 14. November ist ein weiterer Test gegen Rumänien angesetzt - das letzte Spiel in der Vertragszeit des Trainers, die zum 1. Dezember endet. Bei seiner Ankunft in Schottland hatte er gesagt: «Das sind meine letzten beiden Spiele, danach höre ich bei der niederländischen Mannschaft auf.»

Das habe er aber nicht so gemeint, erklärte er später. Er werde nach dem Rumänien-Spiel entscheiden, ob er für eine weitere Periode als Nationaltrainer zur Verfügung stehe oder nicht.

Die Niederlande hatten die Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland verpasst. Advocaat hatte erst im Mai zum dritten Mal das Amt des Bondscoachs übernommen. Als Nachfolger des zuvor wegen enttäuschender Leistungen beurlaubten Danny Blind gelang es ihm jedoch nicht, das Ticket für die WM-Endrunde zu sichern.