Rechtesituation geklärt : Neues TV-Fiasko abgewendet: Handball-WM 2019 bei ARD und ZDF

Die Zeit wurde knapp, aber jetzt haben nicht nur die deutschen Handball-Fans Planungssicherheit: Die Heim-WM im Januar wird live bei ARD und ZDF übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender sichern sich sogar gleich ein Mega-Paket an Übertragungsrechten.

von dpa

22. Oktober 2018, 13:18 Uhr

Den deutschen Handball-Fans bleibt eine erneutes TV-Fiasko ohne Live-Bilder bei der Heim-WM im kommenden Januar erspart.

ARD und ZDF werden alle Spiele der deutschen Mannschaft bei dem Turnier vom 10. bis 27. Januar 2019 übertragen, wie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mitteilten. Damit wird eine Handball-WM erstmals seit 2013 in Deutschland wieder live im Free-TV zu sehen sein. «Handball ist eine großartige Mannschaftssportart. Viele von uns erinnern sich noch bestens an das Wintermärchen, die Heim-WM 2007, als Deutschlands Handballer im eigenen Land Weltmeister wurden», sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut.

In den Verhandlungen mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports sicherten sich die beiden Sender sogar gleich ein Mega-Paket. Denn neben der WM 2019 enthält die Vereinbarung auch die TV-Rechte an den Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025. Darüber hinaus werden die Europameisterschaften 2020, 2022 und die in Deutschland stattfindende EM 2024 von ARD und ZDF übertragen. «Das sind sehr gute Nachrichten, die wir erleichtert aufgenommen haben. Wir haben auf medialem Gebiet nun Planungssicherheit», sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober.

Dabei sind die Sorgen noch vor einigen Wochen groß gewesen. Im August war bekannt geworden, dass der Vermarkter MP & Silva offenbar in finanzielle Schwierigkeiten ist. Das Problem: MP & Silva hatte zuvor vom Handball-Weltverband IHF die Aufgabe übertragen bekommen, die TV-Rechte zu veräußern. Im Eiltempo musste schließlich eine neue Agentur gesucht werden, die mit Lagardère schnell gefunden wurde. Nachdem die WM 2015 nur im deutschen Pay-TV und das Turnier 2017 sogar nur per Stream im Internet zu sehen war, gibt es bei der WM 2019 vom Team von Bundestrainer Christian Prokop also erstmals wieder Live-Bilder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Das ZDF wird unter anderem das WM-Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am 10. Januar (18.15 Uhr) in Berlin gegen Korea live übertragen. Die ARD steigt am 14. Januar mit der Partie gegen Russland in die Live-Berichterstattung ein. Auch ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre im Ersten zu sehen. Das Endspiel am 27. Januar wird vom ZDF gezeigt. Zudem enthalte die Vereinbarung mit Lagardère auch die Berichterstattung von allen weiteren Spielen der jeweiligen Turniere. Nord- und Südkorea sollen mit einer gemeinsamen Mannschaft antreten.

«Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurück ins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben und wir auch weiterhin über die Handball-Europameisterschaften live, kompetent und umfassend berichten können», sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm. Im Bemühen, die Sportart als klare Nummer zwei hinter dem Fußball zu etablieren, dürfte das für den DHB ein wichtiger Schritt sein. Was jetzt noch fehlt, ist eine überzeugende WM der deutschen Mannschaft - auch das dürfte im Interesse von ARD und ZDF sein.