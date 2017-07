Schröder kommt später : NBA-Neuling Kleber sagt für Basketball-EM ab

vergrößern 1 von 2 Foto: Miguel A. Lopes 1 von 2

Wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte, erhält der 25 Jahre alte neue Teamkollege von Dirk Nowitzki keine Freigabe von den Dallas Mavericks und soll sich individuell auf die Saison in der NBA vorbereiten. Die EM findet vom 31. August bis zum 17. September in Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei statt.

«Ich hätte in diesem Sommer sehr gerne für Deutschland gespielt, denn ich fühle mich bei der Nationalmannschaft immer sehr wohl. Aber ich bin jetzt an einem ganz wichtigen Punkt meiner Karriere mit einer neuen, großen Herausforderung angelangt und möchte alles dafür tun, dass sich mein Traum von der NBA erfüllt», erklärte Kleber, der den Bundesligisten FC Bayern München verlässt.

NBA-Jungstar Dennis Schröder, der vor einem Jahr aufgrund der Saisonvorbereitung mit den Atlanta Hawks auf Spiele im Nationalteam verzichtete, hat für die EM zugesagt, stößt jedoch später als geplant zum Team. Der Aufbauspieler war eigentlich nur bis zum 2. August freigestellt, wird aber nun noch am sogenannten NBA Africa Game am 5. August in Johannesburg teilnehmen. Damit fehlt der 23-Jährige beim Testspiel am selben Tag gegen Belgien in Erfurt.

Schröder reist anschließend zur Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming. Das NBA Africa Game wird zwischen einer Weltauswahl um Kapitän Nowitzki und einem Team Afrika ausgetragen. Dieses rekrutiert sich aus Spielern, die in Afrika geboren wurden oder in zweiter Generation aus Afrika stammen. Schröders Mutter kommt aus Gambia. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 28. Juli in die gemeinsame EM-Vorbereitung.

Kader-Mitteilung

EM-Spielplan

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 10:08 Uhr