EM-Qualifikation : Nationalteam reist mit großem Respekt nach Amsterdam

Die deutschen Fußball-Nationalspieler sehen dem Start in die EM-Qualifikation gegen die Niederlande am Sonntag in Amsterdam mit Vorfreude, aber auch großem Respekt entgegen.

von dpa

22. März 2019, 13:40 Uhr

Der Gegner verfüge über eine «große Qualität», sagte Offensivspieler Marco Reus in Wolfsburg. «Wir werden hoffentlich gewappnet sein. Wir müssen mit der richtigen Einstellung und als Team auftreten», sagte der Dortmunder.

Teamkollege Leon Goretzka sprach den besonderen Reiz dieses Prestigeduells an, der auch an der geografischen Nähe beider Länder liege. «Schon als kleiner Junge bin ich da im Urlaub gewesen und mit der Rivalität groß geworden», berichtete der gebürtige Bochumer. Die Niederländer sind am Donnerstagabend mit einem 4:0 in Rotterdam gegen Weißrussland in die EM-Qualifikation gestartet. Weitere Teams in Gruppe C sind Nordirland und Esland. Der Gruppenerste und der Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2020.

Die voraussichtlichen Mannschaften:

Niederlande: Cillessen (FC Barcelona/29 Jahre/47 Länderspiele) - Dumfries (PSV Eindhoven/22/4), de Ligt (Ajax Amsterdam/19/14), van Dijk (FC Liverpool/27/25), Blind (Ajax Amsterdam/29/61)- de Roon (Atalanta Bergamo/27/9), F. de Jong (Ajax Amsterdam/21/6) - Bergwijn (PSV Eindhoven/21/4), Wijnaldum (FC Liverpool/28/54), Babel (FC Fulham/32/55) - Depay (Olympique Lyon/25/14)

Deutschland: Neuer (Bayern München/32/85) - Ginter (Borussia Mönchengladbach 25/23), Süle (Bayern München/23/17), Rüdiger (FC Chelsea/26/29), Schulz (1899 Hoffenheim/25/5) - Kimmich (Bayern München/24/39) - Goretzka (Bayern München/24/20), Kroos (Real Madrid/29/91) - Gnabry (Bayern München/23/5), Reus (Borussia Dortmund/29/38), Sané (Manchester City/23/18)

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (Spanien)