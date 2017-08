Erneuter Sieg für Mir : Moto3: Öttl holt erstes Saison-Podium

Spielberg (dpa) – Philipp Öttl hat seinen ersten Podestplatz in dieser Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft geholt. Beim Großen Preis von Österreich in Spielberg kam der KTM-Pilot in der Moto3-Klasse auf Rang zwei.