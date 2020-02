Formel 1 : Mercedes-Star Hamilton lässt Bottas bei Tests Vorfahrt

Weltmeister Lewis Hamilton gewährt seinem Teamkollegen Valtteri Bottas die Vorfahrt im neuen Mercedes. Der finnische Pilot wird am Mittwoch (9.00 Uhr) die ersten Kilometer für die Silberpfeile beim Formel-1-Testauftakt absolvieren.

von dpa

19. Februar 2020, 04:00 Uhr

Nach der Mittagspause wird sich der britische Titelverteidiger auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ans Steuer des W11 setzen. «Die kommende Meisterschaft wird sicher schwierig werden mit den starken Gegnern», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Ferrari mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc gilt als erster Herausforderer des Branchenprimus. Der viermalige Weltmeister aus Deutschland wird in Katalonien den kompletten Mittwoch fahren. Am Donnerstagvormittag ist der Monegasse Leclerc an der Reihe, ehe Vettel wieder für den Nachmittag übernimmt. Leclerc ist für den ganzen Abschlusstag am Freitag vorgesehen.

Die zweiten Testfahrten in Barcelona finden vom 26. bis zum 28. Februar statt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben die Formel-1-Teams vor dem ersten Grand Prix des Jahres nur noch sechs statt acht Übungstage. Vettel & Co. bestreiten das Auftaktrennen am 15. März in Melbourne.