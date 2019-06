Formel 1 in Frankreich : Mercedes dominiert Training von Le Castellet

Mercedes hat das Training zum Formel-1-Rennen in Frankreich bestimmt und Sebastian Vettels Ferrari-Team erneut klar hinter sich gelassen.

21. Juni 2019

Der Finne Valtteri Bottas fuhr in Le Castellet die schnellste Runde im Silberpfeil, Zweiter wurde sein britischer Teamkollege Lewis Hamilton. Der britische WM-Spitzenreiter hatte noch am Vormittag die Bestzeit vorgelegt, war am Nachmittag aber auch wegen eines kleinen Unfalls mit einem Poller am Ende langsamer als Bottas. Der WM-Dritte Vettel musste sich hinter Ferrari-Stallrivale Charles Leclerc aus Monaco mit Rang vier begnügen. Nico Hülkenberg kam im Renault nicht über Rang 14 hinaus.