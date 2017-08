Aus für Debütantin Zaja : Mayer und Görges bestehen erste US-Open-Prüfungen

vergrößern 1 von 4 Foto: Scott Stuart 1 von 4







Die formstarke Julia Görges im deutschen Duell überzeugend, Routinier Florian Mayer mit großer Mühe: Zwei erfahrene deutsche Tennisprofis haben es bei den US Open in die zweite Runde geschafft.

Der 33-jährige Mayer musste am Montag in New York lange schuften, ehe er den Brasilianer Rogerio Dutra da Silva nach missratenem zweiten Satz mit 7:5, 0:6, 6:3, 6:4 besiegte. Die 28-jährige Görges hatte es beim 6:1, 6:0 gegen Annika Beck deutlich leichter und ließ der überforderten Bonnerin keine Chance.

«Sie ist in Topform», hatte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner gesagt und die «klare Sache» für die Favoritin vorhergesehen. Eine konzentrierte Vorstellung reichte Görges gegen die fünf Jahre jüngere Beck. Nach nur 59 Minuten beendete die Bad Oldesloerin mit einer unerreichbaren Vorhand das ungleiche Duell und nahm ihre deutsche Kollegin am Netz in die Arme.

Bei ihrer elften Teilnahme an den US Open in Serie bekommt es die an Position 30 gesetzte Görges nun am Mittwoch mit Saisai Zheng aus China oder der Belgierin Alison van Uytvanck zu tun. Titelverteidigerin Angelique Kerber greift am Dienstag gegen Naomi Osaka aus Japan erstmals ins Geschehen ein. «Sie kann gut spielen. Es wird nicht einfach», sagte die Kielerin vor ihrem ersten Match in Flushing Meadows nach ihrem Triumph vor einem Jahr. Trotz ihrer durchwachsenen Saison startet sie zuversichtlich in die US Open und will erstmals in 2017 ein Viertelfinale bei den Majors erreichen.

Für Grand-Slam-Debütantin Anna Zaja sind die US Open nach dem 2:6, 3:6 gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa bereits beendet. Der Bayreuther Mayer trifft nach seinem umkämpften Auftakt auf den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic, sofern der Kroate seiner Favoritenrolle gegen Tennys Sandgren aus den USA gerecht wird.

Auf Außenplatz 12 pustete der Weltranglisten-74. erst einmal kräftig durch und schüttelte den Kopf, als sein erster Zweitrunden-Einzug in Flushing Meadows seit vier Jahren feststand. Als er zum Matchgewinn aufschlug, musste er zunächst noch zwei Breakbälle abwehren. Beim ersten Matchball landete dann ein Return seines Kontrahenten im Netz.

Immer wieder hat sich der Hamburg-Finalist in seiner Karriere nach langen, verletzungsbedingten Leidenszeiten zurückgekämpft. In diesem Jahr musste der Halle-Sieger von 2016 bis Mai auf seinen ersten Erfolg auf der ATP-Tour warten. Über 2:36 Stunden machte der ehemalige Davis-Cup-Spieler zum Auftakt des Tennis-Spektakels von New York ein Auf und Ab durch, ehe er den Platz für Görges freimachte.

In der zweiten Runde steht auch die spanische Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza. Die Weltranglisten-Dritte überstand mit einem 6:0, 6:3 gegen Varvara Lepchenko aus den USA mühelos die erste Runde. Muguruza ist eine von acht Spielerinnen mit der Chance, nach den US Open auf Platz eins der Weltrangliste zu stehen. Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien setzte sich gegen die frühere Nummer eins Jelena Jankovic aus Serbien 7:5, 7:5 durch.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 21:22 Uhr