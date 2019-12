Spektakel in London : Max Hopp bei Darts-WM ausgeschieden

Max Hopp hat den ersten Einzug eines deutschen Profis ins Achtelfinale der Darts-WM in London verpasst. Der 23 Jahre alte Hesse verlor im Alexandra Palace mit 2:4 gegen den Litauer Darius Labanauskas und muss damit weiter auf seine erste Teilnahme an der Runde der letzten 16 warten.

von dpa

22. Dezember 2019, 16:15 Uhr

Am Freitag hatte der «Maximiser» zum Auftakt den Niederländer Benito van de Pas mit 3:2 bezwungen. Hopp dürfte sich trotz der Niederlage in der Rangliste verbessern, da er bei der WM kein Preisgeld zu verteidigen hatte. Am Montag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) kann Debütant Nico Kurz gegen Luke Humphries als erster Deutscher ins Achtelfinale einziehen.