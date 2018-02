Deutsches Tennis-Team : Maria bringt Fed-Cup-Damen in Weißrussland in Führung

Die deutschen Tennis-Damen stehen in Minsk kurz vor einer großen Überraschung. Nur noch ein Sieg fehlt zum Einzug ins Halbfinale. Nach dem Erfolg von Antonia Lottner am Samstag holte Tatjana Maria am Sonntag den zweiten Punkt.

von dpa

11. Februar 2018, 13:53 Uhr

Die deutschen Tennis-Damen sind im Fed Cup nur noch einen Sieg vom überraschenden Einzug ins Halbfinale entfernt.

Tatjana Maria gewann im Erstrunden-Duell in Weißrussland ihr Einzel gegen Nachrückerin Vera Lapko mit 6:4, 5:7, 6:0 und brachte die Mannschaft des neuen Teamchefs Jens Gerlach damit 2:1 in Führung. Die 19 Jahre alte Lapko war für die gesundheitlich angeschlagene ukrainische Spitzenspielerin Alexandra Sasnowitsch nominiert worden.

Maria verwandelte nach 2:06 Stunden ihren zweiten Matchball. Im vierten Einzel trifft Fed-Cup-Debütantin Antonia Lottner auf Aryna Sabalenka. «Es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich dieses Spiel gewonnen und Deutschland in Führung gebracht habe», sagte Maria nach der wenig hochklassigen, aber lange Zeit spannenden Partie.

Am Vortag hatte sich die 30-Jährige, die nach der Absage sämtlicher Spitzenspielerinnen plötzlich zur deutschen Nummer eins geworden war, noch Sabalenka mit 6:4, 1:6, 2:6 geschlagen geben müssen. Lottner hatte dagegen nach einer starken Leistung in ihrem ersten Spiel für Deutschland Sasnowitsch mit 7:5, 6:4 besiegt. «Toni hat ein sensationelles Debüt hingelegt», lobte Gerlach danach.

Deutschland fehlen in der weißrussischen Hauptstadt unter anderem die Top-Ten-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges. Auch Laura Siegemund, Carina Witthöft, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki sind zum Auftakt in die neue Fed-Cup-Saison nicht dabei. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes war deshalb als klarer Außenseiter angereist, darf nun aber auf den Coup hoffen.

Maria hatte in der Tschyschouka-Arena zunächst einige Mühe, sich auf die neue Gegnerin einzustellen. Erst rund eine Stunde vor der Partie hatte festgestanden, dass Sasnowitsch nicht spielen würde. Doch im Laufe des ersten Satzes steigerte sich die in den USA lebende Mutter einer Tochter und gewann den ersten Durchgang mit 6:4.

Danach leistete sich Maria aber zu viele leichte Fehler, so dass Lapko trotz eklatanter Schwächen beim Überkopfball den zweiten Durchgang gewinnen konnte. In der kurzen Pause zwischen zweitem und dritten Satz baute Gerlach seine Topspielerin aber wieder auf und stellte sie taktisch neu ein. Das zahlte sich aus. Mit zwei schnellen Breaks brach Maria den Widerstand ihrer Gegnerin und sorgte für die deutsche Führung. Letzmals war Maria 2011 im Fed Cup für Deutschland dabei.