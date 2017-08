Sprintstar läuft 10,07 Sekunden : Mäßiger WM-Start von Bolt - Reus schon im Vorlauf raus

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London gewann der 30-Jährige aus Jamaika am Freitagabend seinen 100-Meter-Vorlauf zwar locker in 10,07 Sekunden - doch immerhin sieben Konkurrenten waren zum Auftakt schneller als der Titelverteidiger.

Der deutsche Meister und Rekordhalter Julian Reus verpasste das Halbfinale am Samstag. In schwachen 10,25 Sekunden wurde der 27-jährige Wattenscheider in seinem Rennen Sechster und kam insgesamt nur auf den 26. Rang. Vorlauf-Bester war Bolts Landsmann Julian Forte in 9,99 Sekunden.

erstellt am 04.Aug.2017 | 22:24 Uhr