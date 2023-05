Rallye-Altmeister Armin Kremer (hier bei der Rallye Kroatien im April) geht in dieser Woche zusammen mit Co-Pilot Timo Gottschalk im Skoda Fabia RS RAlly2 auf Sardinien auf Punktejagd für den WRC2 Masters Cup. Foto: imago images up-down up-down WRC2 Masters Cup in Italien Rallye-Pilot Armin Kremer will nach Aus in Portugal auf Sardinien unbedingt punkten Von Ralf Herbst | 30.05.2023, 15:51 Uhr

Zum dritten Mal in diesem Jahr fährt Rallye-Pilot Armin Kremer in dieser Woche im WRC2 Masters Cup. Auf Sardinien muss er unbedingt punkten, will er im Kampf um die Nummer 1 der weltbesten Ü50-Fahrer im Rennen bleiben.