In voller Aktion bei der Rallye in Kroatien: Armin Kremer und Tochter Ella Kremer als Beifahrerin im Skoda Fabia Evo, RC2, Rally2 Foto: imago images WM-Rallye in Portugal Rallye-Pilot Armin Kremer strebt nächsten Sieg im WRC2 Masters Cup an Von Ralf Herbst | 09.05.2023, 17:02 Uhr

Bei der Rallye Kroatien hat Armin Kremer vor drei Wochen die Wertung in der inoffiziellen Oldie-WM gewonnen. An der Algarve will der 54-Jährige aus Friedrichsruhe im Skoda Fabia RS Rally2 nun nachlegen.