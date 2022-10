Wird gegen den Berliner TSC versuchen, ihr Tor sauber zu halten: Zoe Lorisch vom SV Grün-Weiß Schwerin. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down A-Jugend Handball-Bundesliga SV Grün-Weiß Schwerin will sich gegen Berliner TSC beweisen Von Tim-Julius Berchtold | 20.10.2022, 16:38 Uhr

Zum A-Jugend-Bundesligaspiel empfängt Grün-Weiß Schwerin am kommenden Sonnabend, 22. Oktober, um 18 Uhr in der Reiferbahnhalle den Berliner TSC. Dabei soll ein Schritt in Richtung zweite Gruppenphase gemacht werden.