Immer mit vollem Einsatz dabei: Johannes Ernst (rotes Trikot) könnte sich noch in diesem Jahr wieder für die SG Dynamo Schwerin in die Zweikämpfe schmeißen. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down SG Dynamo Schwerin Comeback von Torjäger Johannes Ernst noch in der Hinrunde möglich Von Tim-Julius Berchtold | 08.09.2022, 10:52 Uhr

Im Mai verletzte sich der Stürmer schwer am rechten Knie. Seitdem arbeitet er am Comeback und soll demnächst ins Mannschaftstraining einsteigen. Dynamo-Trainer Jano Klempkow sieht Chancen auf ein Comeback in der Hinrunde.