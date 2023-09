Keine drei Monate nach seiner Verpflichtung als Trainer ist das Kapitel Torsten Gütschow bei der SG Dynamo Schwerin schon wieder geschlossen. Somit zogen die Verantwortlichen nach fünf Niederlagen in sechs Meisterschaftsspielen und dem vorzeitigen Aus im Landespokal-Wettbewerb unter der Regie des ehemaligen Stürmers von Dynamo Dresden die Reißleine.

„Die SG Dynamo stellt Trainer Torsten Gütschow frei“, so verkündete der Verein die Trennung am Abend des 19. September gegen 19.40 auf seiner Facebookseite. Weiter hieß es, dass nach „vertrauensvollen Gesprächen festgestellt wurde, dass es unterschiedliche Erwartungshaltungen in sportlicher Hinsicht gab.“ Man sei gemeinsam zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden.

„Mehr wollen und werden wir zu diesem Thema auch nicht sagen“, so Frank Ridder, sportlicher Leiter der SG Dynamo Schwerin auf Nachfrage der SVZ. Etwas auskunftsfreudiger war Torsten Gütschow. „Es hat einfach nicht hingehauen zwischen Dynamo Schwerin und mir“, so der 61-jährige Ex-Profi.

„Schade, aber es war einen Versuch wert.“ Torsten Gütschow Ex-Trainer der SG Dynamo Schwerin

Gütschow, der mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet war, ist sich sicher, dass es in Sachen Vertragsauflösung keine Probleme geben werde. „Da werden wir uns schnell einig“, so Gütschow.

SG Dynamo Schwerin will schnell neuen Trainer vorstellen

Einig sind sich die Dynamo-Verantwortlichen auch, dass schnellstmöglichst ein neuer Coach her muss. „In der kommenden Woche wollen wir einen neuen Trainer vorstellen“, so Ridder. Einige Kandidaten habe der Verein schon im Auge.

Kommt Jano Klempkow zurück zur SG Dynamo Schwerin?

Darunter zählt wohl auch Jano Klempkow, der Erfolgscoach der vergangenen Jahre. Mit ihm stieg die Dynamo-Mannschaft von der Landesliga bis in die Oberliga auf, zudem konnte Klempkow mit der Mannschaft den Klassenerhalt schaffen. Im Sommer gab der 46-Jährige dann sein Amt bei der SG auf. Einen neuen Trainerjob hat der A-Lizenz-Inhaber danach nicht angenommen.