Mit dem 16. Baaber Heidelauf ging der Laufcup Mecklenburg-Vorpommern bei seiner diesjährigen

14. Station auf der Ostseeinsel Rügen vor Anker. Die vom Gastgeber Laufteam Rügen hervorragend organisierte Veranstaltung hatte vier verschiedene Strecken (2, 6, 10 und 15 Kilometer) für den Nachwuchslaufcup und Laufcup auf dem Veranstaltungsplan. Bei wunderbarem Spätsommerwetter gingen für die Landeshauptstadt zwölf Läuferinnen und Läufer an den Start.

Die Schweriner Ausdauersportler brauchten sich nicht zu verstecken und konnten auf der Insel Rügen ein weiteres Mal überzeugen. Allen voran Jana Ahrenberg und Sven Schenk. Bei Jana Ahrenberg geht die Formkurve weiter nach oben, sie lief im Hauptlauf über 15 Kilometer in 1:16:10 Stunde als Achte in die Top-Ten der Frauen. Für den Altersklassensieg der W35 gab es obendrein noch 25 Punkte. Sabrina Klar (1:18:24) und Ulrike Schöne (1:23:23) erreichen als Vierte in ihren Altersklassen W40 und W55 das Ziel.

Platz zwei für Andrea Bastek, Platz drei für Ylva Pickenbach

Sven Schenk überzeugte nach 58:31 Minuten als Elfter der Gesamtwertung und Zweiter seiner M30. M65-Läufer Lothar Gajek in 1:16:10 Stunde und Frank Leonhardt mit 1:09:46 Stunde in der M55 gewannen souverän ihre Altersklassen. Für Max Ehrlich (1:12:15) und Udo Hanold (1:35:52) gab es in den Altersklassen M30 und M65 als Vierte weitere vordere Platzierungen.

Für Andrea Bastek in der W65 ging es über zehn Kilometer. Sie überzeugte mit einer Zeit von 1:00:51 Stunde als Zweite in der Laufcupwertung. Für die jüngste Schwerinerin, Ylva Clara Pickenbach, ging es im Laufcup über sechs Kilometer. Sie wurde in 28:07 Minuten gute Dritter in ihrer WJ U18.

Der Laufcup pausiert jetzt erstmal zwei Wochenenden, bevor am 8. Oktober in Lubmin mit den gleichzeitigen Landesmeisterschaften im Straßenlauf über 5 und 10 Kilometern die „heiße Phase“ eingeläutet wird. Dort gibt es, wie bei Landesmeisterschaften üblich, die begehrten 0,5 Zusatzpunkte in der Cupwertung. „Die können dann am Ende bei den Wertungen das Zünglein an der Waage sein“, weiß Lothar Gajek, Vereinsvorsitzender der Laufgruppe Schwerin.