Die Sommerpause der Laufveranstaltungen neigt sich so langsam aber sich dem Ende entgegen. Ab September ist der Laufkalender in Mecklenburg-Vorpommern wieder prall gefüllt. In Waren findet so zum Beispiel am 2. September die nächste Station des MV-Laufcups statt. Laufbegeisterte Frauen aus Schwerin und Umgebung müssen allerdings gar nicht bis an die Müritz fahren, lädt der Fünf-Seen-Lauf-Verein doch zeitgleich zum Schweriner Frauenlauf ein.

Der erlebt am 2. September 2023 gar seine 20. Ausgabe. Anfang der 2000er wurde der Lauf von Schweriner Unternehmerinnen einfach aus Lust am Laufen ins Leben gerufen. Knapp zehn Jahre später stand der Lauf fast vor dem Aus. Der Fünf-Seen-Lauf-Verein nahm sich der Sache an und führte die Tradition bis heute fort. „In den letzten Jahren hatten wir immer zwischen 100 und knapp 150 Frauen, die teilnahmen“, sagt Kerstin Peter vom Fünf-Seen-Lauf-Verein.

Frauenlauf 2023: Hoffen auf dreistellige Teilnehmerzahl

Ähnliche Zahlen würde sie sich auch gern in diesem Jahr wieder wünschen. „An diesem Wochenende sind zumindest keine Einschulungen. Eine dreistellige Teilnehmerzahl wäre für das Jubiläum schön“, hofft Peter auf weitere Anmeldungen. Die sind übrigens noch bis zum 30. August unter My.raceresult möglich.

Start und Ziel ist wie üblich am Objekt der Kanurenngemeinschaft am Faulen See. Der Startschuss für die 5 und 10 Kilometer fällt um 10 Uhr. Beide Strecken können entweder gelaufen oder gewalked werden. „Es wird auch wieder eine Rolli-Runde für Rollstuhlfahrerinnen geben. Da die Strecke jetzt komplett asphaltiert ist, dürfte das richtig Spaß machen“, sagt Kerstin Peter.

Nachmeldungen sind auch noch am Lauftag möglich

Am 1. September und am Lauftag selbst sind noch Nachmeldungen möglich, die Startunterlagen können am 1. September von 14 bis 18 Uhr bei Sport-Schefe in der Mecklenburgstraße abgeholt werden.

Wie üblich gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Waffelbäckerei, Obst sowie eine gemeinsame Erwärmung und eine Tombola. „Dank unserer Sponsoren sind da auch wieder viele schöne Preise dabei“, sagt Peter abschließend.