Goalball Black Bulls aus Schwerin richten deutsche Meisterschaft der Damen aus Von Barbara Arndt | 19.10.2023, 09:35 Uhr Nationalspielerin Celine Rößling (M.) und ihre Teamkameradinnen trainieren in dieser Woche insbesondere Abwehrsituationen. Foto: Barbara Arndt up-down up-down

Die Goalball-Abteilung der Mecklenburger Stiere lädt am Wochenende (21./22. Oktober) zu den Titelkämpfen in die Berufliche Schule am Obobtritenring.