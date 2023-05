Die Schul-Mannschaft der Brecht-Schule: Deren Trikots sollen mit Hilfe des Benefizspiels durch neue ersetzt werden. Foto: Elke Röwer up-down up-down Neue Trikots für Brecht-Schule Früherer Boxtrainer Karsten Röwer plant für 29. Juni Benefizspiel mit Promi-Elf Von Ralf Herbst | 21.05.2023, 19:50 Uhr

Am 29. Juni wird auf dem Burgsee-Sportplatz in Schwerin für einen guten Zweck gekickt. Ex-Boxtrainer Karsten Röwer, heute Sportlehrer an der Brecht-Schule, will mit dem Erlös des Benefizspiels neue Trikots für die Schul-Auswahl erstehen.