So war es ganz nach dem Geschmack der Organisatoren und Aktiven: blauer Himmel, nicht zu warm, nicht zu windig und dazu eine interessante Strecke. Und das Beste an diesem Ostermontag 2022 war, dass nach zweijähriger Pause der Cross-Duathlon-Wettbewerb in Godern endlich auch wieder durchgeführt werden konnte.

40 Aktive am Start

„Darauf haben wir uns alle sehr gefreut und hingearbeitet“, sagt Volkmar Müller vom ausrichtenden Verein Tri-Sport Schwerin. Und Müller und sein Team konnten zum Re-Start des Wettbewerbs rund 40 Aktive am Ostermontag in Godern auf die Strecke schicken. Ja, es gab mal Zeiten, da waren doppelt soviele Frauen und Männer am Start, „doch jetzt sind wir erst einmal zufrieden, dass es überhaupt wieder losgehen konnte“, so Müller.

23 Kilometer zu bewältigen

Und los ging es für die Aktiven mit einem 2,5 Kilometer-Lauf, ehe 18 Kilometer auf dem Rad und dann noch einmal 2,5 Kilometer in Laufschuhen zurückgelegt werden mussten. Dabei hatte die Strecke fast immer eine Steigung zu bieten. „Durchaus anspruchsvoll“, bewerteten die Organisatoren diese Route. Wer bei diesem Duathlon mitlief, konnte sich auch die ersten Wertungspunkte für den Triathlon-Cuplauf erkämpfen.

Holte sich Platz eins bei den Frauen: Anja Wittwer. Foto: Dietmar Albrecht Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Den kombinierten Lauf- und Rad-Wettbewerb in und um Godern gewann letztlich bei den Frauen Anja Wittwer vom Verein Sisu Schwerin. Ihr folgten auf den Plätzen zwei und drei Stefanie Annika Wasmundt vom SC Itzehoe und Anne Krey vom gastgebenden Verein Tri-Sport Schwerin.