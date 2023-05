Fast eine halbe Stunde lang wurde Glodi Zingu von Tasmania Berlin im Stadion Lankow, der Heimspielstätte des FC Mecklenburg Schwerin, von Rettungskräften behandelt. Foto: Tim-Julius Berchtold up-down up-down Heimspiel vom FC Mecklenburg Schwerin Nach Spielabbruch: Fußballer von Tasmania Berlin weiter im Krankenhaus Von Tim-Julius Berchtold | 21.05.2023, 11:26 Uhr

Am Samstagnachmittag war das Fußball-Oberligaspiel zwischen dem FC Mecklenburg Schwerin und Tasmania Berlin in der ersten Halbzeit wegen eines medizinischen Zwischenfalles abgebrochen worden. So geht es dem betroffenen Spieler.