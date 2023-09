Tischtennis-Landespokalturnier Marvin Dietz und Melanie Plötz räumen die meisten Tischtennis-Pokale ab Von Roswitha Wiencke | 03.09.2023, 14:45 Uhr Um diese Pokale ging es beim 33. Landespokalturnier in MV. Foto: Hans-Georg Taken up-down up-down

Zehn Damen und 26 Herren gingen in der Sporthalle in der Schweriner Weststadt an die Tischtennis-Platten, um sich in den A-Konkurrenzen beim 33. Landespokalturnier die Titel zu erspielen.