Foto: Dietmar Albrecht American Football in Schwerin Mecklenburg Bulls VS. Vorpommern Vandals: Kräftemessen der Footballer im Livestream und | 05.05.2023, 14:47 Uhr Von Tim-Julius Berchtold Vanessa Wahlbrink | 05.05.2023, 14:47 Uhr

Mit einem Auftaktsieg sind die Mecklenburg Bulls in das sportliche Jahr 2023 gestartet. Am Sonntag, dem 21. Mai treffen die Schweriner in ihrem ersten Heimspiel auf die Vorpommern Vandals aus Greifwald. Das Spiel streamen wir in voller Länge live auf svz.de/football. Kickoff ist um 14 Uhr, die Übetragung beginnt gegen 13:45 Uhr.