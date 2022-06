Auch für ihn geht die Saison am Sonnabend zu Ende. Richard Korwand vom SV Plate. FOTO: Thomas Zenker Letzter Spieltag in Fußball-Landesliga Das ist noch drin für die Vereine aus Schwerin und Umland Von Thorben Oberhag | 01.06.2022, 15:07 Uhr

Noch einmal sind am Sonnabend drei Punkte in dieser Saison zu vergeben, bevor sich die Vereine in die Sommerpause verabschieden. Worum geht es für die Vereine aus der Region noch?