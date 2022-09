Beim Oberliga-Heimspiel des MSV Pampow gegen den CFC Hertha bleibt Kevin Looks nur die Rolle des Zuschauers. Foto: Hans-Georg Taken up-down up-down Fußball-Oberliga NOFV-Nord Dauerbrenner Kevin Looks fehlt MSV Pampow gegen CFC Hertha Von Tim-Julius Berchtold | 08.09.2022, 14:45 Uhr

Erstmals in dieser Saison wird Kevin Looks in einem Oberligaspiel nicht in der Startformation des MSV Pampow zu finden sein. Doch auch ohne ihn wollen die Pampower die nächsten drei Punkte einfahren.