Kanute Silas Prestin von der Kanurenngemeinschaft testete seine Form beim Kanu-Mehrkampf. Foto: Barbara Arndt

Wassersport in MV Sportler der Kanurenngemeinschaft Schwerin bereiten sich auf die neue Saison vor Von Barbara Arndt | 03.05.2023

Einen ersten kleinen Wettkampf haben die Kanuten aus der Landeshauptstadt auf ihrem Vereinsgelände am Faulen See bereits hinter sich gebracht. Der Vorstand der Kanurenngemeinschaft will in Zukunft wieder mehr Kinder für den Sport begeistern.