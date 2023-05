Weltergewichtler Yaroslav Samofalov (l. - hier im jüngsten Heimkampf gegen den MBR Hamm bei seinem Aufgabe-Sieg über Zalgai Laghmani) war bislang für den BC Traktor immer ein sicherer Punktebringer. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Playoff in der Box-Bundesliga BC Traktor Schwerin will beim MBR Hamm Weg zur Titelentscheidung ebnen Von Ralf Herbst | 12.05.2023, 20:14 Uhr

Im Hinkampf des Meister-Playoffs der Box-Bundesliga geht es für den BC Traktor Schwerin am Sonnabend beim MBR Hamm darum, sich die bestmögliche Ausgangsposition für den Rückkampf in drei Wochen in Schwerin zu erarbeiten.