Auf dem Kunstrad hat Helmut Pittermann so schnell keiner etwas vorgemacht. Mit seinem Partner Horst Schrödter gehörte der Schweriner über Jahre zur Weltspitze. Zahlreiche Medaillen beweisen sein Können in diesem Metier. Nun mussten sich die Kunstradfahrer des Schweriner RV erneut von einem langjährigen Vereinsmitglied verabschieden. Helmut Pittermann verstarb kurz vor seinem 91. Geburtstag am 15. September 2023.

Helmut Pittermann war das älteste Vereinsmitglied beim Schweriner RV. In seiner aktiven Zeit, von 1947 bis 1967, erzielte er zusammen mit seinem Partner Horst Schrödter im Zweier-Kunstradfahren viele großartige Erfolge. Insgesamt fünf DDR-Meistertitel, drei Silbermedaillen und einmal Bronze, war die nationale Bilanz. Bei den Europameisterschaften, die schon damals inoffiziell als Weltmeisterschaften galten, gab es vier Vize-Titel sowie einmal Bronze. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde Helmut Pittermann mit der Auszeichnung „Meister des Sports“ geehrt.

Helmut Pittermann sorgte beim Schweriner RV für Erfolge

Seine Leidenschaft gehörte aber auch dem Radball, Radrennen und später dann dem Tourenfahren. Nach seiner aktiven Zeit blieb er dem Radsport und dem Schweriner RV treu. Von 1960 bis 2010 war er als Vereinsvorsitzender verantwortlich für das Wettkampfwesen. Im September 1990 wurde Helmut Pittermann zum 1. Präsidenten des Radsportverbandes gewählt und übte diese Funktion bis 2001 aus. Zudem war er auch als Trainer und Kampfrichter aktiv.

Mit seinem Können, Ehrgeiz, Einfühlungsvermögen und der nötigen Geduld führte er seine Schützlinge über viele Jahre zu großen Erfolgen. Der Schweriner RV trauert um einen Sportfreund, Freund, langjährigen Gefährten und Vertrauten.